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ECO

Eco Spezial: Temu - Ramsch oder Revolution? vom 05.02.2026

ORF2Folge vom 05.02.2026
Eco Spezial: Temu - Ramsch oder Revolution? vom 05.02.2026

Eco Spezial: Temu - Ramsch oder Revolution? vom 05.02.2026Jetzt kostenlos streamen

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Folge vom 05.02.2026: Eco Spezial: Temu - Ramsch oder Revolution? vom 05.02.2026

41 Min.Folge vom 05.02.2026

Vom Akkubohrer bis zur Zahnbürste: Die chinesische Online-Handelsplattform Temu lockt mit extremen Billigangeboten für Konsumgüter jeglicher Art. Was steckt hinter der Erfolgsformel und wie steht es um die Qualität der Produkte? Die Dokumentation deckt auf, wie Temu-Händler immer wieder gegen geltende Gesetze bei Zoll und Steuer verstoßen, trifft Schnäppchenjäger und enthüllt Verkaufstricks. Außerdem werden verschiedene Produkte in Labortests auf ihre Sicherheit und Gesundheitsbedenken geprüft. Ein Eco Spezial von Julian Gräfe vom Südwestrundfunk (SWR). Bildquellen: ORF/Bavaria; APA/DPA/HANNES P ALBERT

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