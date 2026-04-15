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Eco Spezial: Kopflos ins KI-Zeitalter - was wollen wir eigentlich von künstlicher Intelligenz? vom 16.04.2026

ORF2Folge vom 15.04.2026
Eco Spezial: Kopflos ins KI-Zeitalter - was wollen wir eigentlich von künstlicher Intelligenz? vom 16.04.2026

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Folge vom 15.04.2026: Eco Spezial: Kopflos ins KI-Zeitalter - was wollen wir eigentlich von künstlicher Intelligenz? vom 16.04.2026

31 Min.Folge vom 15.04.2026

Wenn Algorithmen Junior-Jobs übernehmen und Schüler auf Chatbots setzen, gerät ein System ins Wanken. Einfache Tätigkeiten können bereits von der KI ersetzt werden, doch damit werden klassische Karrierewege unterbrochen. Während Unternehmen Effizienz gewinnen, müssen sich Jugendliche auf eine völlig veränderte Arbeitswelt einstellen. Gleichzeitig prägt KI bereits ihren Schulalltag, da Chatbots für Lernen, Probleme und persönliche Fragen genutzt werden. Die rasante Entwicklung überfordert viele, vom Entwickler bis zum Unternehmer. Bildquelle: ORF

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