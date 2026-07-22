Eco Spezial: Werke zu, Jobs weg - warum der Wohlstandsmotor Auto plötzlich stottert vom 23.07.2026Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.07.2026: Eco Spezial: Werke zu, Jobs weg - warum der Wohlstandsmotor Auto plötzlich stottert vom 23.07.2026
31 Min.Folge vom 22.07.2026
Europas Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise: Werke stehen vor dem Aus, Arbeitsplätze sind bedroht und günstige Elektroautos aus China erhöhen den Druck. Jahrzehntelang galt die Branche als Motor für Wachstum und Wohlstand, nun stellt sich die Frage, ob Europas Autobauer den Anschluss verloren haben und wie ihre Zukunft aussehen kann. Bildquelle: APA-Images / AFP / RONNY HARTMANN
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