Ed Stafford: Im Bann der Rituale
Folge vom 10.07.2026: Innere Mongolei
44 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Endlose Weiten: Die Innere Mongolei ist eine autonome Region im Norden der Volksrepublik China. Dort leben einige Menschen noch immer als Nomaden, so wie zu Zeiten von Dschingis Khan. Und beim traditionellen Naadam-Fest stehen Fähigkeiten im Mittelpunkt, die früher auf dem Schlachtfeld gefragt waren: Reiten, Bogenschießen und Ringen. Ed Stafford konzentriert sich inmitten der Grassteppen des Xilingol-Bunds auf eine Disziplin. Er will sich als Ringkämpfer versuchen. Um die Prüfung zu bestehen, muss der britische Survival-Profi mindestens einen Gegner besiegen.
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Genre:Abenteuer, Reise, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.