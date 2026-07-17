Ed Stafford: Im Bann der Rituale
Folge vom 17.07.2026: Ecuador
43 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Ed Stafford besucht im Regenwald Ecuadors die Waorani. Die Angehörigen des indigenen Volkes besitzen keine Uhren – sie leben im Hier und Jetzt. Männliche Nachkommen lernen bereits in jungen Jahren, wie man die Gemeinschaft mit Fleisch versorgt. Gejagt wird seit Jahrtausenden auf traditionelle und nachhaltige Weise: mit dem Speer und dem Blasrohr. Um als Krieger zu gelten, muss man beide Techniken beherrschen. Kann Ed Stafford da mithalten? Dem britischen Survival-Profi bleibt in Südamerika nicht viel Zeit, um sich beide Fertigkeiten anzueignen.
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Genre:Abenteuer, Reise, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.