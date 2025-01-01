Edel & Starck
Folge 1: Do It Yourself
45 Min.Ab 12
Der handwerklich ungeschickte Felix will einen Kurzschluss in der Kanzlei reparieren. Als er mit einem riesigen Bohrer die Wände aufstemmt, dringt plötzlich schwarzer Qualm auch aus den Steckdosen in Sandras Arbeitszimmer, die Elektrizität fällt komplett aus, und Sandra beschimpft ihren Partner als Dilettanten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Edel & Starck
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
12DESORIENTIERUNG
