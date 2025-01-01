Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Do It Yourself

ATV 2Staffel 3Folge 1
Do It Yourself

Do It YourselfJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 1: Do It Yourself

45 Min.Ab 12

Der handwerklich ungeschickte Felix will einen Kurzschluss in der Kanzlei reparieren. Als er mit einem riesigen Bohrer die Wände aufstemmt, dringt plötzlich schwarzer Qualm auch aus den Steckdosen in Sandras Arbeitszimmer, die Elektrizität fällt komplett aus, und Sandra beschimpft ihren Partner als Dilettanten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen