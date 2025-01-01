Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Die Hexen von Berlin

ATV 2Staffel 3Folge 5
Die Hexen von Berlin

Die Hexen von BerlinJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 5: Die Hexen von Berlin

46 Min.Ab 6

Staatsanwältin Patricia erliegt dem Charme des neuen Richters Flusser - sehr zum Leidwesen von Sandra, die vor Gericht so sehr auf die Hilfe ihrer Freundin gehofft hatte: Ihre Mandantin Biene ist angeklagt, ihren Nachbarn vergiftet zu haben. In der Folge geraten Sandra und Patricia in einen absurden Wettstreit um die Gunst Flussers. Felix vertritt die Krankenschwester Nora, in die sich alle Männer sofort Hals über Kopf verlieben - auch Felix ist mehr als angetan.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen