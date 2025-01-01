Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Eine Landpartie

ATV 2Staffel 3Folge 8
Eine Landpartie

Eine LandpartieJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 8: Eine Landpartie

46 Min.Ab 6

Sandra und Felix fahren gemeinsam aufs Land, weil sie zur Hochzeit von Sandras Nichte Gundi und deren Traummann Tilo eingeladen worden sind. Als die Braut ihre Tante bittet, ihre Trauzeugin zu sein, nimmt sie diese Aufgabe sehr ernst. Sie hinterfragt die Gefühle des Paares und redet so lange auf ihre Nichte ein, bis die völlig verunsichert ist und sich in einer Scheune verbarrikadiert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen