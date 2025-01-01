Edel & Starck
Folge 12: Anwälte der Prärie
45 Min.
Anne Bremer wurden wegen schwerer Epilepsie die Gehirnhälften getrennt, seitdem macht ihre linke Hand, was sie will. Als sie wegen Körperverletzung angeklagt wird, wendet sie sich an Felix. Indes kümmert sich Sandra um den Türken Hakan Ertas, dessen große "Liebe" die Countrymusik ist - sehr zum Leidwesen seines Vaters.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH