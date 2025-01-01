Edel & Starck
Folge 10: Begegnung in Moll
46 Min.Ab 12
Sandras neuer Mandant Sebastian Britten ist mit einer Frau liiert, die seit fünf Jahren im Wachkoma liegt. Da sich der Pianist, der eigens für seine Frau Cello gelernt hat, sicher ist, dass sie sterben möchte, werden alle rechtlichen Schritte geprüft. Andernorts kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Anwalt Frank und Staatsanwältin Patricia. Als Frank die Vermutung äußert, seine Kontrahentin sei nur so schlecht gelaunt, weil sie ihre Tage hat, eskaliert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH