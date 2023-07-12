Edel & Starck
Folge 3: Mutproben
46 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12
Felix vertritt seinen alten Kumpel Bernd Lammers, der wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt ist. Der Fall ist schwieriger als erwartet, denn Felix läuft mit seiner Beweisführung - er nimmt Lammers permanent in Schutz - ins offene Messer der Staatsanwältin. Bald kann er sich mit seinem Freund nicht mehr solidarisieren, denn der erweist sich als ausgesprochenes Weichei. In Felix steigt eine ungewohnte Aggression hoch.
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
