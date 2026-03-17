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Eierkratz-Komplott - Ein Stinatz-Krimi

Backstage-Talk mit Thomas Stipsits: Was tun, wenn die Angst aufsteigt?

ORF2Staffel 1Folge 2vom 17.03.2026
Backstage-Talk mit Thomas Stipsits: Was tun, wenn die Angst aufsteigt?

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Folge 2: Backstage-Talk mit Thomas Stipsits: Was tun, wenn die Angst aufsteigt?

9 Min.Folge vom 17.03.2026

Angst als Signalfunktion des Körpers kennen wir alle. Doch problematisch wird es, wenn die Angstgefühle immer stärker werden, obwohl man gar nicht in Gefahr ist. Was kann man tun, um eine Angstspirale oder Panikattacke zu unterbrechen? Darüber reden Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits, der selbst immer wieder damit zu kämpfen hat, und die Psychotherapeutin Adelel Arbter (i.A.u.S.), die Hilfe bei mentaler Angst bietet.

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