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Eierkratz-Komplott - Ein Stinatz-Krimi

Eierkratzen: Die Tradition lebt weiter

ORF2Staffel 1Folge 4vom 29.03.2026
Eierkratzen: Die Tradition lebt weiter

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Eierkratz-Komplott - Ein Stinatz-Krimi

Folge 4: Eierkratzen: Die Tradition lebt weiter

2 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12

Ganz ausgestorben ist das Eierkratzen definitiv noch nicht. Zwischen zerbrochenen Eiern, Schmäh und Erinnerungen zeigt sich: Manche Ostertraditionen halten sich hartnäckig weiter.

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