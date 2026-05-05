Auch Liebe ist ein PflegefallJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 1: Auch Liebe ist ein Pflegefall
47 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Diane und Scottie Wilson wünschen sich seit langem einen Sohn, doch Diane kann keine Kinder bekommen. Die beiden wollen deshalb den behinderten Todd adoptieren, der von seinen Eltern in ein Heim gegeben wurde. Obwohl diese sich kaum um den Jungen gekümmert haben, sperren sie sich gegen die Adoption. In dieser schwierigen Situation bringt Engel Jonathan den Anwalt Wilson auf eine hilfreiche Idee ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH