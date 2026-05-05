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Ein Engel auf Erden

Auch Liebe ist ein Pflegefall

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 05.05.2026
Auch Liebe ist ein Pflegefall

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Ein Engel auf Erden

Folge 1: Auch Liebe ist ein Pflegefall

47 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Diane und Scottie Wilson wünschen sich seit langem einen Sohn, doch Diane kann keine Kinder bekommen. Die beiden wollen deshalb den behinderten Todd adoptieren, der von seinen Eltern in ein Heim gegeben wurde. Obwohl diese sich kaum um den Jungen gekümmert haben, sperren sie sich gegen die Adoption. In dieser schwierigen Situation bringt Engel Jonathan den Anwalt Wilson auf eine hilfreiche Idee ...

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