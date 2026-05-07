Unerwünschter FamilienzuwachsJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 3: Unerwünschter Familienzuwachs
45 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Jonathan und Mark suchen den schrulligen Michael Clancy auf und teilen ihm mit, dass sein vor 13 Jahren in Vietnam gefallener Sohn Nachwuchs hinterlassen hat. Unter schwersten Bedenken nimmt Clancy den Jungen und dessen Mutter Lan Nguyen bei sich auf. Lan wollte ihren Sohn vor all dem Hass in Vietnam retten, doch nun gerät sie abermals in eine feindliche Umgebung. Michael und Mark versuchen, ihr beizustehen, so gut sie können ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH