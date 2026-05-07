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Ein Engel auf Erden

Unerwünschter Familienzuwachs

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 07.05.2026
Unerwünschter Familienzuwachs

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Ein Engel auf Erden

Folge 3: Unerwünschter Familienzuwachs

45 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6

Jonathan und Mark suchen den schrulligen Michael Clancy auf und teilen ihm mit, dass sein vor 13 Jahren in Vietnam gefallener Sohn Nachwuchs hinterlassen hat. Unter schwersten Bedenken nimmt Clancy den Jungen und dessen Mutter Lan Nguyen bei sich auf. Lan wollte ihren Sohn vor all dem Hass in Vietnam retten, doch nun gerät sie abermals in eine feindliche Umgebung. Michael und Mark versuchen, ihr beizustehen, so gut sie können ...

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