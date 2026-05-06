Grüße aus dem HundehimmelJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 2: Grüße aus dem Hundehimmel
43 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Jonathan und Mark wollen ein paar ruhige Tage auf dem Land verbringen. Ein Hund, der ihnen mehrmals über den Weg läuft, führt sie aber mitten in ein neues Abenteuer. Boomer hat offenbar ein Anliegen, doch davon erfahren Jonathan und Mark erst später. Als sie sich in einem Gasthaus einquartieren, erzählt ihnen der Sohn des Wirts, dass er seinen Hund vermisst. Im Glauben, es könne sich dabei um Boomer handeln, machen sie sich auf die Suche. Dabei erleben sie eine Überraschung ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH