Ein Fall für Zwei
Folge 10: Perfekter Irrtum
Bei seiner Teilnahme an dem Billard-Turnier ist eine Partie für Matula ganz klar das Highlight: Klaus Koller, der sein Partner bei einem Autorennen war, ist ein hervorragender Spieler und für ihn die größte Herausforderung. Doch Klaus taucht an dem Abend nicht auf. Während Matula sich wundert, findet Kneipenwirtin Elli dieses unverbindliche Verhalten passe absolut zu dem ehemaligen Profi-Boxer, der seit einiger Zeit als Callboy arbeitet. Stunden später erscheint dieser doch und tischt eine merkwürdige Geschichte auf. Eine Kundin habe ihn mit K.O.-Tropfen betäubt. Kurz darauf trifft Kommissar Hendricks ein und nimmt Klaus wegen Mordverdachts fest. Er soll nach Aussage der Augenzeugin Mireille Escher deren Ehemann in ihrer Villa erschlagen haben. Klaus bittet Matula um Hilfe, der Dr. Lessing überreden kann, das Mandat zu übernehmen, obwohl die Situation fast aussichtslos ist. Dennoch ist Matula von der Unschuld seines Freundes überzeugt und recherchiert in der Firma des getöteten Schrotthändlers Bruno Escher. Tatsächlich gab es Spannungen zwischen dem Exportleiter Paul Leschek und seinem Chef, der Leschek sogar fristlos entlassen wollte. Aber ist dies ein Mordmotiv?
