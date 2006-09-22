Ein Fall für Zwei
Folge 15: Todesangst
Mit der Zeugin Katharina verfolgt Privatdetektiv Matula im Fernsehen die Berichterstattung über den Prozess gegen Gregor Steiner, den so genannten "Paten von Frankfurt". Der Angeklagte ist des Menschenhandels, Drogenschmuggels und sogar des mehrfachen Mordes beschuldigt. Doch eine Verurteilung ist wieder völlig offen. Denn Steiners Macht reicht selbst aus der U-Haft heraus, dass alle Zeugen ihre Aussagen widerrufen. Entsetzt über diese Entwicklung realisiert Katharina Tolec, dass der Prozessausgang von ihr abhängt. Als Steiners ehemalige Geliebte, die oft genug selbst von Steiner krankenhausreif geschlagen und zur Prostitution gezwungen wurde, aber auch als Freundin eines der Mordopfer fühlt sie sich zu einer Aussage verpflichtet. Doch als Dr. Lessing, der Anwalt der Nebenkläger, einen Kronzeugen ankündigt, ergreift Katharina panische Angst. Lessing beschwört Matula, die aus Russland stammende Frau über das Wochenende zu schützen und zu einer Aussage zu bewegen. Selbst die Polizei tappt über die Identität des angekündigten Zeugen im Dunklen. Und da Katharina selbst bei der Kripo Steiners Spitzel vermutet, schweigt Matula auch seinem früheren Kollegen Sonnenberg und dessen Chef Dirk Roth gegenüber hartnäckig.
