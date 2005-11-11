Ein Fall für Zwei
Folge 7: Das gestohlene Leben
Rechtsanwalt Dr. Lessing überbringt seinem Mandanten die gute Nachricht persönlich: nach zehn Jahren Haft konnte die DNA-Expertin Rebecca Tschorn dank einer neuen Analysemethode Mauritz Osterkamps Unschuld beweisen. Dem Antrag zur Wiederaufnahme des Mordfalles wurde zugestimmt. Drängend erscheint nun die Frage, warum Volker Hagenbach damals aussagte, seinen Chef Mauritz Osterkamp neben der ermordeten Autorin gesehen zu haben? Hatte der Augenzeuge gelogen, um den Verdacht von sich zu lenken? Bevor die Polizei die Ermittlungen in dem Jahre zurückliegenden Fall wieder aufnimmt, wird Volker Hagenbach ermordet aufgefunden. Alles deutet daraufhin, der Verlagserbe Mauritz Osterkamp habe sich nur einen Tag nach seiner Entlassung an dem Mann gerächt, der ihn unschuldig ins Gefängnis brachte. Dr. Lessing glaubt jedoch seinem Mandanten, der aussagt, Hagenbachs Haus verlassen zu haben, als dieser noch lebte. Was ist wirklich geschehen? Wer außer Osterkamp hatte ein Motiv, den kultivierten Chef-Lektor Hagenbach zu töten?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick