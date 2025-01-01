Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Leben für die Schönheit

Episode 6

ATVStaffel 4Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 6: Episode 6

48 Min.Ab 12

Jahrelang hat sich die alleinerziehende Wienerin Andrea immer nur um andere gekümmert, nun möchte sie sich wieder schön fühlen. Artur und Kristina Worseg nehmen sich ihrer an. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer offenbart erstmals die Schattenseiten ihres Berufes: Viel Arbeit und wenig Zeit für Sport wirken sich oft negativ auf das Gewicht aus. Die 24-jährige Jennifer ist mit ihrer Nase unzufrieden. Schönheitschirurg Jörg Knabl widmet sich Jennifers Problem.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ein Leben für die Schönheit
ATV
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

Alle 7 Staffeln und Folgen