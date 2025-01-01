Ein Leben für die Schönheit
Folge 6: Episode 6
48 Min.Ab 12
Jahrelang hat sich die alleinerziehende Wienerin Andrea immer nur um andere gekümmert, nun möchte sie sich wieder schön fühlen. Artur und Kristina Worseg nehmen sich ihrer an. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer offenbart erstmals die Schattenseiten ihres Berufes: Viel Arbeit und wenig Zeit für Sport wirken sich oft negativ auf das Gewicht aus. Die 24-jährige Jennifer ist mit ihrer Nase unzufrieden. Schönheitschirurg Jörg Knabl widmet sich Jennifers Problem.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV