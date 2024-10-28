Ein Leben für die Schönheit
Folge 1: Episode 1
49 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Sabine Apfolterer brilliert in der Oberliga der Schönheitschirurgen. Zu ihren Spezialgebieten zählen Eingriffe im Intimbereich, insbesondere das lukrative Geschäft der Schamlippenverkleinerungen. Ganz neue Wege hat Artur Worseg eingeschlagen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kristina hat er eine Ordination im Herzen von Wien eröffnet. Und Schönheitschirurg Jörg Knabl ist einer der beliebtesten Anlaufstellen, wenn es darum geht auffallende Damen noch extravaganter aussehen zu lassen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV