Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Leben für die Schönheit

Episode 1

PULS 4Staffel 4Folge 1vom 28.10.2024
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 1: Episode 1

49 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Sabine Apfolterer brilliert in der Oberliga der Schönheitschirurgen. Zu ihren Spezialgebieten zählen Eingriffe im Intimbereich, insbesondere das lukrative Geschäft der Schamlippenverkleinerungen. Ganz neue Wege hat Artur Worseg eingeschlagen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kristina hat er eine Ordination im Herzen von Wien eröffnet. Und Schönheitschirurg Jörg Knabl ist einer der beliebtesten Anlaufstellen, wenn es darum geht auffallende Damen noch extravaganter aussehen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ein Leben für die Schönheit
PULS 4
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

Alle 7 Staffeln und Folgen