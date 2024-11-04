Ein Leben für die Schönheit
Folge 4: Episode 4
49 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Reality TV-Star Tara ist eine Stammkundin von Schönheitschirurg Jörg Knabl. Kleine Tunings wie Lippenaufspritzen oder Botox werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Diesmal steht aber ein größerer Eingriff an der Nase bevor. Die 53-jährige Susanne kann ihr chirurgisches Makeover kaum erwarten. Das Gesicht, die Augen, die Zähne und der Busen werden von Schönheitschirurg Artur Worseg operiert. Und Claudia lässt sich für 3.900 Euro mit einem Faden das Gesicht straffen.
Ein Leben für die Schönheit
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV