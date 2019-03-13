Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 3vom 13.03.2019
48 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 12

Die 73-Jährige Hellseherin Rosalinde Haller hat sich einer Rundum-Erneuerung unterzogen. Der stundenlange Eingriff hat jedoch Spuren hinterlassen. Nach einer Gewichtsabnahme von 60 Kilo hat die 30-jährige Elisabeth stark unter einem Hautüberschuss an Bauch und den Oberschenkeln gelitten. Wie geht's ihr sieben Wochen danach? Und die gebürtige Kärntnerin Valentina hat sich ihre Nase operieren lassen. Nach mehreren Wochen steht für die BWL-Studentin die letzte Kontrolle an.

ATV
