Folge 2: Staffel 05 Folge 02 - Ein Leben für die Schönheit
Für den Promifriseur Josef Winkler startet der chirurgische Verjüngungsprozess. Mit einem speziellen Lifting soll der 52-Jährige einen Hauch seiner Jugend zurückbekommen. Mit kleinen Nadeln wird Blutplasma in die Haut gespritzt. Nach 1,5 Stunden ist das frisch getunte Ehepaar Winkler wieder vereint. Der Promifriseur Josef Winkler und seine Ehefrau sind dann doch etwas überrascht von ihrem neuen Erscheinungsbild. Die selbstbewusste Diva Sabrina Anderson liebt es, ihre erworbenen Reize in Szene zu setzen. Die Wienerin wurde als Junge geboren und sucht als Transgender-Frau immer wieder nach Möglichkeiten, um noch ein bisschen weiblicher auszusehen. Mit ihrer Nase ist sie darum noch nicht ganz zufrieden. Sabrina hofft mit der Hilfe von Dr. Jörg Knabl endlich ihre feminine Nase zu bekommen, um noch weiblicher zu wirken. Das neue Erscheinungsbild möchte Lydia - die als „Wildsau“ gerne Teil von Richard Lugner´s Zoo wäre – dem 88-jährigen auch gleich präsentieren. Frisch getunt versucht die 31-jährige Lydia erneut ihr Glück bei ihrem Herzblatt Richard Lugner. Doch Richard Lugner bleibt unbeeindruckt. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer hat ihr Leben zu 100 Prozent der Schönheit verschrieben. Mit einer neuen Ordination hat sich die Ärztin einen Traum erfüllt. Die 42-Jährige hat sich unter anderem auf Intimchirurgie bei Frauen spezialisiert. Mit einer speziellen Technik wird überschüssige Haut der äußeren Schamlippen entfernt. Um die Haut in der Vagina zu straffen, kommt ein spezieller Co2 Laser zum Einsatz. Bei einem sogenannten Femilift wird die Vagina von innen verjüngt.
