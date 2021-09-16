Staffel 05 Folge 03 - Ein Leben für die SchönheitJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 3: Staffel 05 Folge 03 - Ein Leben für die Schönheit
Nach einem langen Weg hat Trucker Babe Bella endlich das Aussehen, von dem sie lange Zeit geträumt hat. Wenige Tage nach ihrer großen Operation darf Bella zum ersten Mal das Ergebnis ohne Verband bewundern. Die selbstbewusste Transgender-Frau Sabrina Anderson bekommt von Schönheitschirurg Jörg Knabl eine feminine Stupsnase operiert. 10 Tage nach der Nasen-Operation wird ihr der Gips abgenommen und Sabrina darf endlich das Ergebnis bewundern. Der Schulwart Andreas Thalinger hat nach einer Trennung die Kontrolle über sein Leben verloren und war 5 Jahre lang obdachlos. Mittlerweile hat er in einen geregelten Alltag zurückgefunden und möchte sich mithilfe der Worsegs wieder wohl fühlen. Das Ehepaar Worseg verhilft Andreas zu einem neuen Aussehen. Neue Zähne und eine Fettabsaugung sollen dem 41-Jährigen dabei helfen sich wieder schön zu fühlen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Promifrisör in diesem Land? Josef Winkler und seine Frau Karin haben ihre Verschönerungs- und Verjüngungsprozedur bei Artur Worseg bereits hinter sich. Sechs Monate sind nach dem Eingriff vergangen und das Ehepaar fühlt sich seitdem wie neu geboren.
