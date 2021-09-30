Staffel 05 Folge 05 - Ein Leben für die SchönheitJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 5: Staffel 05 Folge 05 - Ein Leben für die Schönheit
Artur Worsegs Team kümmert sich um die Optimierungswünsche von Angelika. Bei der Operation kommt es dann zu einem unerwarteten Zwischenfall. Bei der Entfernung der alten Silikon-Implantate zeigt sich, dass eines der Implantate beschädigt ist. Ein Schockereignis mit dem niemand gerechnet hätte. In Würde und mit einem faltigen Gesicht zu altern, kommt für die 59-jährige Gabi nicht in Frage. Deshalb möchte sie sich ihren Hals, die Augenlider und das Gesicht straffen lassen. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer zückt ihr Skalpell, um Gabis überschüssige Haut zu entfernen. Der erste Blick in den Spiegel zeigt jedoch noch lange nicht das endgültige Ergebnis und Gabi muss die ersten schwierigen Wochen nach der Operation übertauchen, um endlich ihr faltenloses Gesicht zu sehen. Für Freizeitaktivitäten hat die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer nur wenig Zeit. Schon seit ihrer Jugend hat die gebürtige Oberösterreicherin den großen Traum als Schönheitschirurgin zu arbeiten. Als Belohnung für eine erfolgreiche Saison hat Sabine Apfolterer ihre Mitarbeiter zu einer Poolparty geladen. Der Beruf als Beautydoc bringt auch Schattenseiten mit sich, die Sabine Apfolterers Leben stark beeinflusst haben. Mehrere Wochen hat die Verwandlung der Transgender Frau Sabrina Anderson gedauert. Bei zwei Operationen wurde Sabrinas Nase verschmälert. Mit neuer femininer Nase und neuen aufgespritzten Lippen präsentiert sie sich ihrem Lieblingsarzt Jörg Knabl.
