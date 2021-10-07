Staffel 05 Folge 06 - Ein Leben für die SchönheitJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer plant einen Verjüngungsprozess bei ihrem Vater. Seit Jahren sind die hängenden Augenlider in der Familie ein Thema. Nach langen Gesprächen hat sich Sabines Vater, Reinhard Apfolterer entschieden sich unters Messer zu legen. Kurz vor dem OP Start macht sich die Schönheitschirurgin jedoch Sorgen um ihren Vater. Die starke Aufregung vor dem Eingriff hat negative Auswirkungen auf seinen Blutdruck. Der Wunsch nach straffen Schamlippen und einem schmäleren Gesicht haben Miriam zu Schönheitschirurg Jörg Knabl geführt. Auf der To-Do Liste von Miriam steht eine Wangenverschmälerung und eine Schamlippenkorrektur. Miriam kann es kaum erwarten ihre neue Designvagina auf die Funktionstüchtigkeit zu testen. Vor 6 Monaten wurden Angelika bei Beautydoc Artur Worseg ihre Silikonimplantate entfernt und ihr Bauch gestrafft. Für die 34-jährige hat dadurch ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Stolz präsentiert Angelika ihren neuen Körper und ist froh darüber, dass sie sich endlich im eigenen Körper wohl fühlt.
