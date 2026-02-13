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Ein Leben für die Schönheit

Neue Praxis, neue Patienten

ATVStaffel 8Folge 1vom 13.02.2026
Neue Praxis, neue Patienten

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Ein Leben für die Schönheit

Folge 1: Neue Praxis, neue Patienten

48 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Schlagersängerin Bianca Holzmann erscheint bei Dr. Knabl zum Erstgespräch und überrascht den Schönheitschirurgen mit einem Ständchen. Sie wünscht sich eine perfekte Nase. Dr. Worseg hat alle Hände voll zu tun. Die Eröffnung seiner neuen Praxis in der Wiener Innenstadt rückt näher und sein Team muss ordentlich anpacken. Die Kunden können es kaum erwarten: Christina "Mausi" Lugner hat sich als Erste einen Termin vormerken lassen, um sich eine Botox-Auffrischung zu gönnen.

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