Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Leben für die Schönheit

Neuer Körper, neues Ich

ATVStaffel 8Folge 5vom 13.03.2026
Neuer Körper, neues Ich

Neuer Körper, neues IchJetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 5: Neuer Körper, neues Ich

46 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Schönheitschirurg Artur Worseg muss Angelinas langersehnte OP kurzfristig absagen – ihre Eisenwerte sind lebensgefährlich niedrig. Statt Eingriff Alarmstufe Rot. Reality-Star Yessica kämpft derweil mit ihren neuen Implantaten, die größer sein sollten als das Ergebnis. Layla freut sich nach der Gipsabnahme über ihre Barbie-Nase. Und Barbara fühlt sich nach ihrer OP endlich wieder weiblich und selbstbewusst.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Ein Leben für die Schönheit
ATV
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

Alle 8 Staffeln und Folgen