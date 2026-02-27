Eingriffe, Erholung und NeubeginnJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 3: Eingriffe, Erholung und Neubeginn
48 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Reality-Queen Yessica lässt sich von Dr. Worseg die Brüste vergrößern, während Barbara bei Dr. Apfolterer nach der Geburt ihres Kindes eine Komplett-Erneuerung plant. Natascha erholt sich von ihrem Facelift, und Erotik-Influencerin Layla Leona wagt sich an ihre nächste OP: eine neue Nase bei Dr. Knabl. Schlagerstar Bianca Holzmann hat ihre Nasen-OP inzwischen überstanden und freut sich auf ihr Bühnen-Comeback.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 5-6: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2-4, Season 8: Mabon Film GmbH & © Season 1, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4