Ein perfekter Mord
Folge vom 22.04.2016: Asche zu Asche
44 Min.Folge vom 22.04.2016Ab 12
An einem Aschermittwoch werden die Kripobeamten des 69sten Police Departments in Brooklyn von einem reichen Geschäftsmann aufgesucht. Der besorgte Vater gibt an, dass seine 20-jährige Tochter Kimberly Antonakos spurlos verschwunden ist. Wenig später werden Feuerwehrleute zu einem Hausbrand in der Bronx gerufen und machen eine schreckliche Entdeckung: Kimberlys verkohlter Körper liegt zwischen Asche und Trümmern. Zwei Freunde der jungen Frau haben ihren Ex in Verdacht, einen russischen Mafioso namens Psycho. Doch während die Polizei ermittelt, versucht ihr Freund Tommy, den Killer auf eigene Faust zu stellen. Ist es möglich, dass Kimberlys Vater mit dem Mord zu tun hat?
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
