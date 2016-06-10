Auf eine tödliche NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
Karen Gregory, eine 36-jährige Grafikdesignerin, wird brutal vergewaltigt und dann erstochen. Der Mord geschieht in ihrem Haus in Florida, das sie zusammen mit ihrem Freund David Mackey bewohnt. Nachbarn berichten, dass sie einen Schrei gehört haben, doch es nicht für nötig befanden, die Polizei zu rufen. Inmitten des grausigen Tatorts finden die Kriminalbeamten einen blutigen Fußabdruck und außerdem eine seltsame Nachricht, die jemand hinterlassen hat. Karens Freund David war während der Tat auf Geschäftsreise und kommt als Täter nicht in Frage. Doch er bringt die Ermittler auf die Spur eines Stalkers, der von Karen geradezu besessen war.
