Ein perfekter Mord
Folge vom 29.04.2016: Der koschere Killer
44 Min.Folge vom 29.04.2016Ab 12
An einem heißen Augusttag erhält die Polizei einen panischen Anruf von Sima Parsy. Die orthodoxe Jüdin hat ihre 18-jährige Tochter Aliza erwürgt in ihrem Haus in Staten Island gefunden. Sima ist überzeugt, dass Alizas Ex-Freund der Mörder ist, da er das Mädchen nach der Trennung gestalkt hatte und sogar nachts in ihr Schlafzimmer eingedrungen war. Während die Ermittler den Verdächtigen verhören, ergibt ein Check von Alizas Computer, dass die junge Frau nicht so unschuldig und harmlos war, wie es schien: Via Online-Dating hatte sie haufenweise Männer kennengelernt und ein äußerst reges Sexualleben gehabt. Könnte der Killer aus diesen Kreisen kommen?
Genre:Krimi, Dokudrama
12
