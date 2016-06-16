Ein perfekter Mord
Folge vom 16.06.2016: Mord im Hotel
41 Min.Folge vom 16.06.2016Ab 12
An einem sonnigen Julitag betritt eine Reinigungskraft im „Valley River Inn“ in Eugene, Oregon, das Zimmer Nummer 305 und bekommt den Schock ihres Lebens: Auf dem Bett liegt Kathryn Martini-Lissy völlig regungslos. Die 26-Jährige wurde erwürgt. Wie die Ermittler von ihrem Mann Michael erfahren, führte das Ehepaar eine offene Beziehung, so dass der Mord möglicherweise von einem ihrer Liebhaber begangen wurde. Doch es tun sich weitere Abgründe auf: Kathryn war zwar als gewissenhafte Bankkauffrau bekannt, baute ihren beruflichen Stress jedoch regelmäßig mit Kokain und anderen Drogen ab. Kann ihr Tod mit einem fehlgeschlagenen Drogendeal zusammenhängen?
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.