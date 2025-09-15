Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Die Sport-Bar
23 Min.Ab 6
Voller Vorfreude fiebern Peggy und Marcy einem Konzert entgegen, das sie mit Al und Jefferson besuchen wollen. Die Männer wollen an diesem Abend an der Eröffnung einer neuen Sport-Bar teilnehmen. Dort soll die wichtige Streitfrage geklärt werden, welcher Sportler in einem Werbespot für Bier mitgewirkt hat. Doch zunächst müssen die Gattinnen ausgetrickst werden. In der Bar kommt es über der Frage nach dem Sportler dann zu einer Schlägerei ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland