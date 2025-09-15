Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Die Couch brennt
23 Min.Ab 12
Die Bundys müssen zu einem Familientreffen, und plötzlich erkranken Kelly und Bud so schwer, dass Peg und Al alleine losziehen. Kaum sind die Eltern aus dem Haus, liegt Kelly mit ihrem Freund auf dem Wohnzimmerteppich. Das einzige Problem ist, dass dessen Zigarre beim Küssen etwas stört. Kurzerhand deponiert er sie auf dem Sofa - das gleich darauf abbrennt. Nun macht sich Kelly auf den Weg, um ein identisches Sofa zu finden. Doch etwas so Hässliches ist schwer zu bekommen ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland