Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Straßenkämpfe
23 Min.Ab 12
Al Bundys einstige Jugendliebe Mary Ellen hat Probleme mit Jugendlichen, die Gäste in ihrer Bar belästigen. Al und Peggy mieten sich als Flitterwöchner in einem Hotel in der Nähe der Bar ein. Weil Peggy das mit den Flitterwochen sehr wörtlich nimmt, ist Al bei seinem Antrittsbesuch bei Mary Ellen ziemlich erschöpft. Und die Kids haben sich seit seiner Jugend auch verändert - gegen sie vorzugehen, erweist sich als ziemlich schwieriges Unterfangen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland