Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 13.11.2018: Kleine Schritte
45 Min.Folge vom 13.11.2018Ab 12
Der Kampf gegen die Pfunde geht weiter! Für Naomi läutet heute die Stunde der Wahrheit. Nach zwei Wochen Shake-Diät muss sie bei Doktor Procter auf die Waage und es entscheidet sich, ob er einer OP zustimmt. Derweil beschließt Cousin Drew leichtsinnig, die Regeln der kräftezehrenden Ernährungsumstellung einfach ein wenig zu lockern - und erhält natürlich prompt die Quittung. Und das Unglaubliche geschieht: Ein trauriges Schlüsselerlebnis bringt bei Chitoka den Knoten endgültig zum Platzen. Nach drei Jahren will sie ihr Schlafzimmer nun endlich verlassen und absolviert mit Unterstützung einer Fitnesstrainerin ihre ersten Schritte in eine hoffentlich neue Zukunft.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.