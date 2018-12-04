Die Familie hat es geschafftJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 04.12.2018: Die Familie hat es geschafft
45 Min.Folge vom 04.12.2018Ab 12
Drew hat schon 40 Kilo abgenommen und will weitermachen. Doch heute kümmert er sich ausschließlich um Cousine Chitoka, die in wenigen Stunden operiert wird. Die 300-Kilo-Frau hat große Bedenken wegen der Risiken eines Magenbypasses. Noch größer ist ihre Angst, dass die ganze Prozedur nichts bringen wird: Aufgrund ihres enormen Übergewichts ist möglicherweise die Leber zu stark vergrößert - in diesem Fall wird der bariatrische Chirurg Dr. Procter die OP abbrechen müssen. Dennoch ist es den Versuch wert. Chitoka konnte das Bett wegen ihrer Fettleibigkeit jahrelang nicht verlassen und muss nun auf zwei OP-Tische gelegt werden. Die ganze Familie bangt im Warteraum.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.