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Eine Villa zum Verlieben

Ferien in Kansas City

HGTVFolge vom 29.08.2023
Ferien in Kansas City

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Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 29.08.2023: Ferien in Kansas City

45 Min.Folge vom 29.08.2023

Hyde Park ist eines von Tamaras Lieblingsvierteln. Hier schließt sie sich mit dem Investor Brock zusammen, der eine Immobolie kurzzeitvermieten möchte und Tamaras Hilfe beim Grundriss und beim Design sucht. Die für Kansas City typische Shirtwaist-Villa wird von oben bis unten entkernt, um ein luxuriöses und marktreifes Mietobjekt zu schaffen, das mit einer modernen Einrichtung und nostalgischem Charme überzeugt.

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