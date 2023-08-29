Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 29.08.2023: Traumhaus in Overland Park
44 Min.Folge vom 29.08.2023
Ein junges Paar kaufte vor ein paar Jahren ein günstiges, renovierungsbedürftiges Haus in Overland Park, plant jetzt aber einen größeren Umbau und wünscht sich dabei die professionelle Unterstützung von Tamara. Die kleine Villa im Landhausstil soll sich mehr nach einem frischen Zuhause anfühlen, weshalb sich die Designexpertin auf ein helles Design mit verspielten Akzenten konzentriert und dem Haus auch einen neuen Garten verleiht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.