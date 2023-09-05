Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 05.09.2023: Lebensabend im Märchenhaus
44 Min.Folge vom 05.09.2023
Inmitten des historischen Stadtteil Sunset Hills von Kansas City haben Tamaras neue Kund:innen ein Haus zum Schnäppchenpreis ergattert. Das zweistöckige Anwesen im Tudor-Stil stammt aus dem Jahr 1955, fünf Schlafzimmer und fünf Bäder verteilen sich ...
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.