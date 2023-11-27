Eli Roth's History of Horror
Folge 2: Slasher-Filme - Teil 1
41 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 16
In den 80er Jahren kommt es zu einem regelrechten Boom an Slasher-Filmen. Maßgeblich dafür verantwortlich ist "Halloween" von John Carpenter. Die furchteinflößenden Killer der Horrorstreifen werden zu bekannten Figuren der Popkultur, die auch heute noch für Angst und Schrecken sorgen. Eli Roth spricht unter anderem mit Jamie Lee Curtis, Stephen King und Quentin Tarantino.
Eli Roth's History of Horror
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International