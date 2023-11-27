Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eli Roth's History of Horror

Slasher-Filme - Teil 2

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 27.11.2023
Slasher-Filme - Teil 2

Eli Roth's History of Horror

Folge 3: Slasher-Filme - Teil 2

41 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 16

In den 90er Jahren blüht das Genre der Slasher-Filme weiterhin auf. Legendäre Bösewichte wie Freddy Krueger und Hannibal Lecter sorgen für Angst und Schrecken beim Publikum. Nach dem 11. September wird der Fokus in den 2000ern auf die brutale Realität unserer Welt gelegt. So kommt es zu Filmen wie "Saw" und "Hostel" bei denen Folter im Mittelpunkt steht.

