Eli Roth's History of Horror
Folge 7: Geistergeschichten
41 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 16
Seit der Geburtsstunde des Kinos gibt es Filme über Geister - manche davon sind gut-, andere bösartig. Vor allem im Horror-Genre nutzt man die spukenden Gestalten, um den Zuschauer mit der eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren. Eli Roth spricht mit Experten über Klassiker wie "The Shining" und "The Sixth Sense".
Eli Roth's History of Horror
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International