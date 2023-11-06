Eli Roth's History of Horror
Folge 6: Vampire
41 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 16
Vampire stehen für das Verführerische und Verbotene, sie verkörpern Sex und Gewalt in einer Figur. In den letzten 25 Jahren ist die Zahl an Vampirgeschichten in Film und Fernsehen regelrecht explodiert - von Buffy über Blade bis hin zu True Blood und Twilight. Der Urvater der finsteren Blutsauger ist Dracula, der bereits 1922 in dem Stummfilm "Nosferatu" in Szene gesetzt wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eli Roth's History of Horror
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International