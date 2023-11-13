Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eli Roth's History of Horror

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 13.11.2023
Folge 1: Häuser der Hölle

41 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 16

Ein Haus kann von außen völlig normal aussehen, doch niemand weiß, was im Inneren vor sich geht. Das Horror-Genre spielt in zahlreichen Filmen mit dieser Angst und lässt wahre Schauplätze des Grauens entstehen. So auch in "Misery" aus dem Jahr 1990.

