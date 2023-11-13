Eli Roth's History of Horror
Folge 1: Häuser der Hölle
41 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 16
Ein Haus kann von außen völlig normal aussehen, doch niemand weiß, was im Inneren vor sich geht. Das Horror-Genre spielt in zahlreichen Filmen mit dieser Angst und lässt wahre Schauplätze des Grauens entstehen. So auch in "Misery" aus dem Jahr 1990.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eli Roth's History of Horror
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International