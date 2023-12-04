Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 2 Folge 4 vom 04.12.2023
Folge 4: Hexen

41 Min. Ab 16

Die Hexe ist eine zentrale Figur in der Geschichte des Horror-Genres. Sie ist ein Symbol für das Böse und widerspricht dem typischen Rollenbild der Frau. Vor allem rachsüchtige Hexen jagen dem Zuschauer Angst und Schrecken ein - das wohl bekannteste Beispiel dafür ist "The Blair Witch Project" aus dem Jahr 1999.

