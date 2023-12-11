Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eli Roth's History of Horror

Gruselkinder

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 11.12.2023
Gruselkinder

Eli Roth's History of Horror

Folge 5: Gruselkinder

41 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 16

Gruselige Kinder spielen eine zentrale Rolle in Horrorfilmen. Manche sind von Geburt an böse, andere werden durch böse Geister infiziert oder von traumatischen Erlebnissen verändert. So auch Carrie in der gleichnamigen Verfilmung von Stephen Kings Debütroman.

