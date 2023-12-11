Eli Roth's History of Horror
Folge 5: Gruselkinder
41 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 16
Gruselige Kinder spielen eine zentrale Rolle in Horrorfilmen. Manche sind von Geburt an böse, andere werden durch böse Geister infiziert oder von traumatischen Erlebnissen verändert. So auch Carrie in der gleichnamigen Verfilmung von Stephen Kings Debütroman.
Eli Roth's History of Horror
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
