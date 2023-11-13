Eli Roth's History of Horror
Folge 6: Neun Albträume
41 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 16
Eli Roth präsentiert neun Filme, die die Grenzen des Horror-Genres sprengen. Von Jordan Peeles "Wir", über "American Psycho" bis hin zu "Midsommar" - alle Filme sind albtraumhaft und handeln von dunklen Wahrheiten über die Gesellschaft und den Menschen selbst.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eli Roth's History of Horror
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International